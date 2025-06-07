Українські військові збили російський винищувач на Курському напрямку

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Уранці 7 червня українські оборонці збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

За минулу добу на Курському напрямку Сили оборони України відбили 39 атак противника. Росіяни провели 161 артилерійський обстріл, з них чотири — з реактивних систем залпового вогню. Також вони завдали сім авіаційних ударів, під час яких скинули 15 керованих авіабомб.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом від початку повномасштабної війни українські бійці знищили 414 російських літаків.