Росія масовано обстріляла Харків і передмістя. Є загиблі та поранені

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Уночі 7 травня російська армія завдала ударів по Харкову й передмістю — зараз відомо про трьох загиблих і 18 постраждалих. Росія атакувала безпілотниками, авіабомбами та ракетами.

Про це повідомили МВС України, ДСНС, мер міста Ігор Терехов.

Під ударом опинилися девʼятиповерхівка, де загорілися квартири на верхніх поверхах. З-під завалів рятувальники витягли жінку. Також пошкоджені приватний сектор, цивільне підприємство та інші обʼєкти.

За попередніми підрахунками Ситуаційного центру станом на 06:00, по Харкову вдарили 48 ударними дронами Shahed, двома ракетами та чотирма КАБами. Ігор Терехов назвав це найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни.

Загалом у Харкові вже зафіксували пошкодження 18 багатоквартирних будинків і 13 приватних обійсть.