Ozempic може призвести до втрати зору. Лікарі кажуть, що цей побічний ефект дуже рідкісний

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Пацієнти, які приймають препарати для схуднення та лікування діабету Wegovy та Ozempic, мають підвищений ризик розвитку рідкісного захворювання очей. Воно може призвести до повної втрати зору.

Про це заявили співробітники Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), повідомляє Politico.

Комітет EMA з оцінки ризиків у сфері фармаконагляду (PRAC) розпочав перегляд лікарських засобів, що містять семаглутид, ще в січні. Спеціалісти непокоїлися, що ці ліки можуть підвищувати ризик розвитку передньої ішемічної неартеріїтної оптичної нейропатії (NAION).

NAION — це порушення, спричинене зменшенням кровотоку до зорового нерва в оці, що може пошкодити нерв і призвести до незворотної втрати зору.

Фахівці PRAC називають це «дуже рідкісним побічним ефектом» семаглутиду — патологія потенційно може виникнути в одного з 10 тисяч пацієнтів. Європейське агентство з лікарських засобів застерігає, що в людей, хворих на діабет, які приймають семаглутид, ризик розвитку NAION вдвічі вищий, ніж у тих, хто його не приймає.

Регулятор запросив оновити інформацію про препарат, додавши це зорове порушення як побічну дію з частотою «дуже рідко». Остаточне рішення має ухвалити Європейська комісія.