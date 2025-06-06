У Нідерландах проведуть нові вибори до парламенту. Уже відома дата

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Вибори до Палати представників Нідерландів — парламенту — проведуть 29 жовтня. Нові вибори призначили через розпад коаліції, коли з неї вийшла ультраправа Партії свободи (PVV).

Про це повідомила нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Уряд прийняв рекомендацію Виборчої ради. Й уряд, і Виборча рада вважають, що призначати вибори до кінця жовтня нераціонально, зокрема через парламентські канікули та потребу надрукувати й розіслати 13,5 мільйона перевірених виборчих карток.

Виборча рада визначала дату голосування з урахуванням законів і потреб різних сторін. Місцевій владі знадобиться час, щоб підготувати волонтерів і знайти відповідні місця для голосування. Тим часом громадяни Нідерландів, які живуть за кордоном, мають встигнути зареєструватися й отримати бюлетені поштою.

Час треба і політичним партіям, щоб підготуватися до виборів: написати програми, сформувати списки кандидатів і провести партійні зʼїзди.