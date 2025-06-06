ЄС виділяє $30 млн на реконструкцію водопровідної системи Кривого Рогу — вона постраждала від підриву Каховської ГЕС

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Європейський Союз виділяє €30 мільйонів на реконструкцію системи водопостачання у Кривому Розі. Сьогодні, 6 червня, минає два роки з моменту, коли Росія підірвала Каховську ГЕС — Кривий Ріг залежав від водопостачання з Каховського водосховища.

Про це повідомила пресслужба делегації ЄС в Україні.

Проєкт реалізовуватиме Міжнародна організація з міграції (МОМ) . Його мета — покращити якість води, зменшити використання енергії та втрати води в міській водопровідній мережі.

Міжнародна організація з міграції відремонтує насосні станції, замінить трубопроводи та підвищить ефективність міської водоочисної станції разом з Криворізьким водоканалом і місцевою владою.

Європейський Союз і Міжнародна організація з міграції одними з перших надали допомогу після підриву росіянами Каховської дамби. Від червня 2023 року МОМ, за підтримки міжнародних донорів, допомогла понад 50 тисячам постраждалим. Людям доставляли питну воду, роздавали товари першої потреби та засоби гігієни, встановлювали котли й системи опалення. Завдяки цьому в найбільш постраждалих районах вдалося частково відновити основні послуги. Зокрема, для Криворізького водоканалу коштом ЄС закупили обладнання і матеріали для ремонту інфраструктури.

Підрив Каховської ГЕС

Рівно два роки тому, 6 червня 2023 року, о другій ночі росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС ― пʼяту за величиною в Україні. Від початку повномасштабної війни ГЕС перебуває під окупацією, а в жовтні 2022 року Володимир Зеленський попереджав, що росіяни її замінували. «Укргідроенерго» заявило, що ГЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. А щоб перебудувати ГЕС, потрібно не менше ніж мільярд доларів. За оцінками ООН, уряду України, Світового банку та ЄС, загальні збитки від катастрофи становлять приблизно $14 мільярдів.