ВПС США: Модернізація подарованого Катаром Трампу літака коштуватиме до $400 млн

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У Військово-повітряних силах США вважають, що переобладнання подарованого Катаром Трампу реактивного лайнера Boeing 747 для польотів у ролі Air Force One, тобто літака президента, коштуватиме сотні мільйонів доларів.

Про це передає Reuters.

Модернізація 13-річного літака з розкішним інтерʼєром вимагатиме вдосконалення звʼязку, щоб його не прослуховували, і додавання можливості відбивати ракети.

Під час слухань у Конгресі США очільник ВПС Трой Майнк заявив, що переобладнання літака, імовірно, коштуватиме майже $400 мільйонів. Законодавці-демократи вважають, що на це знадобиться понад мільярд доларів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747-8. Перед цим юристи Білого дому та Міністерства юстиції підготували правовий висновок для міністра оборони Піта Гегсета, у якому стверджують, що Міноборони має право прийняти цей літак як подарунок і передати його фонду президентської бібліотеки Трампа після завершення його президентства без порушень законів про хабарництво чи заборони на отримання подарунків від іноземних держав.