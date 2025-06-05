Суддя США: Публікація документів про стеження ФБР за Мартіном Лютером Кінгом — молодшим займе роки

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Лідера руху за права темношкірих Мартіна Лютера Кінга — молодшого в останні роки його життя прослуховувало ФБР. Тепер записи хочуть оприлюднити, але щоб відокремити конфіденційну інформацію, знадобляться роки.

Про це пише The Washington Post.

Суддя округу Колумбія Річард Леон заявив, що розпочав «перший крок у тому, що може стати довгою мандрівкою» до оприлюднення плівок, стенограм, журналів прослуховування та інших записів стеження ФБР за Мартіном Лютером Кінгом — молодшим. Запит на оприлюднення записів надійшов від Міністерства юстиції США. Раніше вони мали залишитися засекреченими до 31 січня 1977 року — 50 років після закінчення слідства про незаконне стеження з боку ФБР. Це є частиною розпорядження американського президента розсекретити дані про вбивство 35-го президента Джона Кеннеді, його брата сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за права темношкірих Мартіна Лютера Кінга — молодшого.

Суддя Леон заявив, що не ухвалить рішення про записи «за годину, дні чи навіть місяці». Спочатку він попросить Національний архів опублікувати перелік документів, аби ознайомитися з ними індивідуально. Після цього може бути судовий наказ уряду провести консультації з сім’єю Кінга та визначити, які з записів стосуються вбивства.

Діти Кінга та Конференція християнських лідерів Півдня, заснована ним організація боротьби за громадянські права, виступили проти передчасного та безумовного розголошення інформації, зібраної в період з 1963 року до вбивства Кінга у 1968 році. Тоді ФБР намагалося дискредитувати його, через публічну діяльність проти сегрегації та війни у В’єтнамі.

Конференція християнських лідерів півдня повідомила, що записи ФБР містять спілкування між адвокатом та клієнтом, таємниця якого охороняється законом, а також записи, що стосуються приватних осіб. Організація також посилається на нещодавно оприлюдненні записи вбивства президента Джона Кеннеді. Тоді уряд розкрив приватну особисту інформацію, як-от номери соціального страхування.

Двоє дітей Кінга у заявах суду зазначили, що записи, зроблені в їхньому сімейному будинку впродовж років, «не проллють світла» на вбивство. Його донька Берніс Кінг написала, що розкриття результатів невиправданого стеження було б «пародією на правосуддя». Вона закликала остаточно опечатати або знищити записи.

Помічник прокурора Джонні Вокер, який займається цією справою, заявив, що уряд не має намірів «оприлюднювати жодних особистих повідомлень». За його словами, будь-які записи будуть оприлюднені лише після консультацій з родиною Кінга.

Мартін Лютер Кінг — молодший, видатний борець за права людини, був убитий 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі. Його застрелили на балконі готелю «Лоррейн», де він перебував під час кампанії на підтримку страйкуючих робітників-санітарів.

Снайперська куля влучила в голову — він помер у лікарні. Офіційно вбивцею вважають Джеймса Ерла Рея, який визнав себе винним, але згодом намагався відмовитися від зізнання, заявляючи, що його підставили. Смерть Кінга спричинила масові протести та заворушення по всіх Сполучених Штатах.

Після інавгурації президент Трамп підписав указ про розсекречення архівів розслідувань убивств Мартіна Лютера Кінга, президента Джона Кеннеді та сенатора Роберта Кеннеді. Їх розсекретили у березні.

Автор: Олександр Булін