Соцмережа X заборонила використовувати її контент для навчання моделей ШІ

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Соціальна мережа X (колишній Twitter) змінила угоду для розробників, щоб заборонити стороннім компаніям використовувати її контент для навчання великих мовних моделей.

Про це повідомляє медіа TechCrunch.

У середу, 4 червня, корпорація оновила розділ «Зворотна інженерія та інші обмеження». Там додали пункт: «Ви не маєте права і не маєте намагатися (або дозволяти іншим) […] використовувати API X або контент X для навчання базових або передових моделей».

Зміни відбулися після того, як у березні компанія xAI, яка належить мільярдеру Ілону Маску, придбала колишній Twitter. Відповідно, xAI не хоче безплатно надавати конкурентам доступ до даних соцмережі без укладення угоди про продаж, пише TechCrunch.

Відомо, що у 2023 році X змінила свою політику конфіденційності, щоб використовувати публічні дані користувачів платформи для навчання ШІ. А у жовтні того ж року компанія дозволила навчати свої моделі стороннім розробникам у такий самий спосіб.