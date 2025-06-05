Bloomberg: США просять Сербію прийняти депортованих мігрантів. Цього хотіли й від України

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Адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Сербії й інших балканських країн прийняти мігрантів, депортованих зі США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Білий дім США продовжує відправляти запити до країн Балканського регіону, і це частина його стратегії пошуку іноземних урядів, готових приймати мігрантів, яких Вашингтон депортує. Поки що невідомо, чи є успіх у цих спробах.

У травні Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа позбавити тимчасового легального статусу щонайменше 500 тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Тому Білий дім шукав можливі місця призначення для них.

Сербію розглядають як імовірну країну, куди відправлять депортованих, зокрема через її важливість для родини Трампів. У столиці Белграді має зʼявитися Trump Tower, плануванням якого займається інвестиційна фірма, чий співзасновник — Джаред Кушнер, зять президента. Компанія Trump Organization уклала угоду про ліцензування свого бренду для цього проєкту. Трамп передав контроль над Trump Organization своїм двом старшим синам Еріку Трампу та Дональду Трампу — молодшому. Останній також контролює активи батька в трасті.

До того ж президент Сербії Александар Вучич симпатизує Дональду Трампу. Ще коли Трамп не був при владі, Вучич підтримував контакти з представниками табору MAGA, а після його нещодавньої перемоги одним із перших зателефонував із привітаннями.

Старший син Трампа неодноразово бував у Сербії, а спеціальний представник Трампа Річард Гренелл був удостоєний найвищої цивільної відзнаки країни.

Під час свого останнього візиту наприкінці квітня Дональд Трамп — молодший зустрівся з Вучичем за обідом. Цей візит був частиною його поїздки країнами Східної Європи, під час якої він вивчав нові бізнес-можливості як виконавчий віцепрезидент Trump Organization.

Крім того, для Балканського регіону угоди про розміщення депортованих мігрантів не є чимось новим. Раніше Італія домовилася з Албанією, щоб та прийняла на своїй території центри для мігрантів, перехоплених під час спроб перетнути Середземне море з Африки до Європи. Центри мала фінансувати Італія. Однак угода зіткнулася з низкою практичних складнощів і стала предметом судових розглядів в Італії.