Росія вночі запустила по Україні 103 дрони та балістичну ракету

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 5 червня армія РФ атакувала Україну 103 ударними БпЛА і балістичною ракетою «Іскандер-М»/KN-23.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона збила 28 БпЛА, ще 46 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Балістичну ракету збити не вдалось.

Основні напрямки удару — Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Влучання зафіксували в 16 локаціях.

У Прилуках Чернігівської області через атаку загинули пʼять людей, ще шість постраждали. У Харкові постраждали 19 людей, з них троє — діти.

На Одещині під атакою був Білгород-Дністровський район. Там постраждали амбулаторія сімейної медицини, Центр творчості дітей та молоді, а також ліцей.