У КНДР підняли військовий корабель, який перекинувся на очах у Кім Чен Ина

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У Північній Кореї повернули у вертикальне положення пошкоджений есмінець класу «Чхве Хьон», який частково перекинувся під час невдалої церемонії спуску на воду.

Про це повідомляє проєкт 38 North, який присвячений аналізу Північної Кореї.

На знімках за 2 червня корабель вперше після аварії перебував у вертикальному положенні. На кормі есмінця помітне маркування вертолітного майданчика.

Спроба вирівняти судно здійснювалася вручну. На знімках від 29 травня видно, як працівники на причалі тягнуть за троси, ймовірно, зʼєднані із судном. Щонайменше 30 аеростатів загородження були лише з одного боку судна. Спочатку здавалося, що їх використовують для того, щоб утримати судно на плаву, але згодом стало зрозуміло, що їх застосовували, щоб повернути корабель у вертикальне положення.

Під час невдалої бокової спроби спуску на воду, ймовірно, механізм спуску застряг у носовій частині судна, внаслідок чого у воду потрапила лише корма. На знімках від 2 червня видно, що ніс досі залишається на суші.

У 38 North додали, що на знімках від 29 травня видно ймовірні пошкодження носової частини із сонаром. Для ремонту судно потрібно буде витягти з води — або на великий плавучий док, або на стаціонарний сухий док, коли воно повністю спливе. Однак суднобудівна верф у Чонджині не має такої інфраструктури. Поточне положення судна — вертикальне, але з носом на спусковому механізмі — свідчить про те, що, ймовірно, вони мають намір спочатку відремонтувати ніс.