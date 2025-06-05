Трамп заборонив вʼїзд до США громадянам 12 країн

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким заборонив вʼїзд на територію Штатів громадянам 12 країн і запровадив обмеження для жителів ще семи країн.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зокрема, повністю заборонено вʼїзд громадянам Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Часткові обмеження на вʼїзд Трамп наклав на громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану і Венесуели. Документ включає винятки для законних постійних мешканців, власників чинних віз, певних категорій віз та осіб, вʼїзд яких слугує національним інтересам США.

Джерела CNN кажуть, що остаточне рішення щодо підписання цієї прокламації Трамп прийняв після антисемітського нападу в Боулдері, штат Колорадо. Він розглядав це питання заздалегідь, але напад у неділю пришвидшив його.

У відео, опублікованому Білим домом 4 червня, Трамп заявив, що під заборону на вʼїзд можуть потрапити і нові країни, оскільки «загрози виникають у всьому світі».

«Список може бути переглянутий залежно від того, чи будуть внесені суттєві покращення. Так само можуть бути додані нові країни, якщо у світі зʼявлятимуться нові загрози, але ми не дозволимо людям вʼїжджати до нашої країни, якщо вони мають намір завдати нам шкоди, і ніщо не зупинить нас у справі захисту Америки», — сказав Трамп.