Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років за державну зраду (оновлено)

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Вінницький міський суд визнав винним у державній зраді блогера Анатолія Шарія і заочно присудив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз Шарій живе в Іспанії.

Про вирок він повідомив у своєму телеграм-каналі. Згодом це підтвердила і Служба безпеки України.

Суд постановив конфіскувати і його канали в Telegram та YouTube.

Анатолія Шарія визнали винним за статтями 28 і 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи людей. Раніше слідство зʼясувало, що Шарій брав участь у підготовці та поширенні постановочних відеороликів, де російські окупанти допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував росіянам, як знімати допити у «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям. Після зйомок Шарій монтував відео, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для Росії кадри, зокрема з ознаками катувань полонених.

Служба безпеки України встановила, що Шарій співпрацював зі співробітником 5 служби ФСБ Косенком М. Ю. Спілкуватись їм допомагав спільник із Севастополя. Спільник — колишній очільник Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, якого також підозрюють у державній зраді. Саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після монтажу файлів їх погоджували з представником спецслужби РФ.