У Польщі призначили дату голосування за вотум довіри уряду

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що голосування щодо вотуму довіри Раді Міністрів відбудеться 11 червня.

Про це повідомляє медіа RMF24.

Туск назвав це першим випробуванням для уряду при новому президентові, і воно, за його словами, потребує «єдності та мужності» від усієї Коаліції 15 жовтня. Посадовець пояснив, що хоче, аби «всі побачили, включно з нашими опонентами в країні й за кордоном, що ми готові до цієї ситуації, розуміємо важливість моменту, але не маємо наміру відступати ані на крок».

Раніше маршалок Сейму Шимон Голувня запропонував прем’єру розглянути питання про вотум довіри 10 червня. Однак виявилося, що у вівторок сесійна зала буде зайнята: запланована зустріч представників Єврокомісії з парламентарями. Голувня додав, що найближчим часом, імовірно в четвер, мають зустрітися лідери коаліції.

Дональд Туск зауважив, що наслідком вотуму довіри буде також оцінка роботи уряду й окремих міністерств Польщі. Цьому буде присвячений липень, пише RMF24.

«[Буде] І підготовка до всього наступного року, питання бюджету тощо, і оцінка того, що вдалося зробити, чого не вдалося, хто за що відповідає. Але, як кажуть класики, тим, хто добре працює, нема чого боятися», — додав голова уряду.