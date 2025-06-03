У Польщі призначили дату голосування за вотум довіри уряду
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що голосування щодо вотуму довіри Раді Міністрів відбудеться 11 червня.
Про це повідомляє медіа RMF24.
Туск назвав це першим випробуванням для уряду при новому президентові, і воно, за його словами, потребує «єдності та мужності» від усієї Коаліції 15 жовтня. Посадовець пояснив, що хоче, аби «всі побачили, включно з нашими опонентами в країні й за кордоном, що ми готові до цієї ситуації, розуміємо важливість моменту, але не маємо наміру відступати ані на крок».
Раніше маршалок Сейму Шимон Голувня запропонував прем’єру розглянути питання про вотум довіри 10 червня. Однак виявилося, що у вівторок сесійна зала буде зайнята: запланована зустріч представників Єврокомісії з парламентарями. Голувня додав, що найближчим часом, імовірно в четвер, мають зустрітися лідери коаліції.
Дональд Туск зауважив, що наслідком вотуму довіри буде також оцінка роботи уряду й окремих міністерств Польщі. Цьому буде присвячений липень, пише RMF24.
«[Буде] І підготовка до всього наступного року, питання бюджету тощо, і оцінка того, що вдалося зробити, чого не вдалося, хто за що відповідає. Але, як кажуть класики, тим, хто добре працює, нема чого боятися», — додав голова уряду.
- На виборах президента Польщі переміг консервативний націоналіст Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія «Право і справедливість». За нього проголосували 50,89% виборців. Його опонент — проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський — набрав 49,11% голосів.
- Тривалий час у польських урядових колах обговорювали сценарій, щоб у разі перемоги Навроцького прем’єр-міністр Туск звернувся до Сейму з проханням про вотум довіри уряду. Це потрібно, аби зафіксувати довіру парламенту зараз і припинити спекуляції про дострокові вибори. Про розпуск Сейму наразі не йдеться. Цього не хоче сам Туск — принаймні публічно. До того ж деякі партнери по коаліції вважають цей варіант занадто ризикованим для себе.