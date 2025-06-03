«Назрілі історичні питання». Обраний президент Польщі хоче розвивати партнерство з Україною, та є умови

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Instytut Pamięci Narodowej

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький чекає на продовження партнерства між Києвом та Варшавою, однак для цього, за його словами, потрібне вирішення назрілих історичних питань.

Про це він написав у X і подякував президенту Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький хоче розвивати партнерські відносини з Україною. Він зазначив, що Польща була найсильнішим прихильником України у відбитті російської агресії, та більш ніж будь-яка інша країна розуміє цю небезпеку.

Проте, на думку Навроцького, який з 2021 року очолює польський Інститут національної пам’яті, розвиток відносин між країнами потребує вирішення назрілих історичних питань між ними. Найімовірніше, він мав на увазі Волинську трагедію.

Що Навроцький казав про Україну

На початку року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він критикує чинний уряд Польщі, виступає проти відправки польських солдатів в Україну.

«У мене є своя точка зору на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Не маю жодного сумніву, що за війну в Україні відповідає Російська Федерація, але водночас — це також результат наївності й дурості європейських політичних еліт і, на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска», — заявляв він.

Навроцький також казав, що він «розчарований президентом Зеленським з багатьох питань», але попри це він вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів.

Автор: Олександр Булін