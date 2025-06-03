У Нідерландах розпалася коаліція — ультраправі пішли через конфлікт про мігрантів

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Лідер ультраправої нідерландської Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс оголосив про вихід з коаліції, оскільки партнери не погодились з його планом зі стримування міграції. Це означає, що коаліція розпадається, і можуть відбутися нові вибори.

Про це Вілдерс написав на своїй сторінці в X.

Коаліційні партнери відхилили план Вілдерса зі стримування міграції. План передбачає розміщення армії для охорони сухопутних кордонів, повну відмову від надання притулку, тимчасове припинення воззʼєднання сімей для шукачів притулку, які мають статус біженців, і повернення всіх сирійців, які подали заяву про надання притулку або перебувають у Нідерландах за тимчасовими візами.

У коаліцію в Нідерландах входили чотири партії: ультраправа Партія свободи (PVV), консервативно-ліберальна Народна партія за свободу та демократію (VVD), християнсько-демократична «Новий суспільний договір» (NSC) та аграрна «Фермерсько-громадянський рух» (BBB).

Хто такий Герт Вілдерс

Він прийшов у політику в 1998 році у складі Ліберальної партії (VVD), потім заснував одноосібну фракцію в парламенті, а у 2006-му сформував ультраправу PVV. Свою карʼєру він побудував на «місії зупинити ісламське вторгнення на Захід». Наприклад, Вілдерс називає марокканців «покидьками».

Міграція була серед ключових питань на виборах 2023 року, на яких перемогла PVV. Тоді до виборів призвів крах уряду Марка Рютте через нездатність домовитися про реформу права на отримання притулку в країни.

23 листопада на парламентських виборах перемогла ультраправа Партія свободи (PVV) на чолі з лідером антиісламських популістів Гертом Вілдерсом, якого називають «нідерландським Трампом». Вілдерс вирішив відмовитися від посади після кількох тижнів складних коаліційних переговорів.

Автор: Олександр Булін