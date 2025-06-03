«Поклав дві заяви». Ексголова заповідника «Києво-Печерська лавра» розповів, як заступник міністра культури змушував його звільнитись

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Заступник міністра культури Сергій Бєляєв змушував очільника заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка звільнитися за власним бажанням.

Про це Остапенко розповів в інтервʼю «Бабелю».

Він розповів, що Міністерство медійно атакувало заповідник останні пів року.

«Що б не відбувалося в заповіднику, на біле казали чорне. Комісія Міністерства ходила по заповіднику, перевіряла технічний стан приміщень і записувала: тут тріщина, тут туалет тече. Хто винний? Остапенко. Вона висунула чотири пункти, які їм не сподобалися: працює кавʼярня, працює автомобільна стоянка і ще два пункти, зараз не згадаю які. По кожному пункту я їм відповів, чекав на реакцію», — згадує він.

Однак замість відповіді директор департаменту Мінкультури з охорони культурної спадщини Володимир Шорніков привіз йому догану — в ній було написано, що її склали на підставі робочої записки Бєляєва.

«У квітні чи у травні [цього року] міністр показав мені папку з результатами перевірки. Вона десь у два пальці товщиною. Сказав: ось на вас нарили, ви все неправильно робите, по-управлінськи не справляєтеся, але працюйте. Попросив написати стратегію, як жити найближчі рік-три. Виглядало це як у радянські часи — «була б людина, а справа знайдеться». Я відповів Точицькому, що ми не всесильні. Є питання, які неможливо вирішити без капітальних видатків, — реставрація, утримання інфраструктури та багато іншого. У нас хронічне недофінансування», — розповів Остапенко.

У травні, за його словами, Бєляєв викликав його на зустріч, на якій поклав перед Остапенком дві заяви — вони вже були оформлені від його імені на міністра.

У першій було вказано, що Остапенко просить надати йому відпустку з 19 травня з подальшим звільненням з 2 червня 2025 року. На час відпустки призначити в. о. директора Лаври мали його заступницю з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

У другій заяві було сказано, що Остапенко просить призначити його директором з наукової роботи Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». У структурі заповідника зараз немає такої дирекції.

«Я сказав, що подумаю, але власними руками руйнувати заповідник, змінювати його структуру не збираюся — краще звільняйте», — зазначив він.