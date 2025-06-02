Кароль Навроцький — новообраний президент Польщі. Що він казав про Україну

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У Польщі 1 червня відбувся другий тур президентських виборів. Після підрахунку 100% голосів перемогу здобув консервативний націоналіст Кароль Навроцький.

Новообраним президентом Польщі стає Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії «Право і справедливість». За нього проголосували 50,89% виборців.

Його опонент — проєвропейський мер Варшави Рафал Тшасковський — набрав 49,11% голосів.

Що Навроцький казав про Україну

На початку року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО.

Він критикує чинний уряд Польщі, виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі «несправедливо».

«У мене є своя точка зору на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні та наївність і дурість європейських політичних еліт і, на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска», — заявляв він.

Навроцький також казав, що він «розчарований президентом Зеленським з багатьох питань», але попри це він вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів.

«А ми з нації, яка знає, чим закінчуються рішення великих держав без участі сторони, зацікавленої в предметі переговорів», – заявляв він.