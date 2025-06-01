Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий подав рапорт про відставку
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку. Причиною став удар росіян по розташуванню одного з навчальних підрозділів військовослужбовців.
Про це він повідомив на своєму каналі у Telegram.
«Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни», — прокоментував Драпатий своє рішення.
Він додав, що ініціював перевірку всіх обставин інциденту: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надають допомогу, каже генерал-майор.
«Як командувач, я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», — вважає Михайло Драпатий.
- У неділю, 1 червня, окупанти вдарили ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. За даними станом на 12:50 загинули 12 військових, понад 60 — поранені.