Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ — є загиблі й поранені військові
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Армія Росії 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Є загиблі та поранені військовослужбовці.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Там наголосили, що не проводили шикувань чи масових зборів особового складу. Коли оголосили повітряну тривогу, більшість військових перебувала в укриттях.
Щоб зʼясувати обставини, у командуванні Сухопутних військ ЗСУ створили комісію та призначили службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування «Схід» також допомагатимуть роботі правоохоронних органів.
У Сухопутних військах запевняють, що якщо встановлять, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадовців, їх притягнуть до відповідальності.
- Раніше, 20 травня, росіяни вдарили ракетою по військовій частині на Сумщині, через що загинули шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення.
- 1 березня в мережі поширилася інформація про атаку на полігон з українськими бійцями Сухопутних військ. Очільник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Михайло Драпатий 3 березня підтвердив це й оголосив про перевірку. За даними Сухопутних сил, внаслідок удару були загиблі й поранені. Про ракетний удар росіян раніше розповів журналіст Юрій Бутусов. Він стверджував, що внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей, ще 130 дістали поранень.