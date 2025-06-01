Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ — є загиблі й поранені військові

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Reuters / «Бабель»

Армія Росії 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Є загиблі та поранені військовослужбовці.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Там наголосили, що не проводили шикувань чи масових зборів особового складу. Коли оголосили повітряну тривогу, більшість військових перебувала в укриттях.

Щоб зʼясувати обставини, у командуванні Сухопутних військ ЗСУ створили комісію та призначили службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування «Схід» також допомагатимуть роботі правоохоронних органів.

У Сухопутних військах запевняють, що якщо встановлять, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадовців, їх притягнуть до відповідальності.