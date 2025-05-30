Сенатор Грем: Сенат США може наступного тижня почати розгляд нових санкцій проти РФ. Що туди ввійде

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Сенатор-республіканець Лінді Грем очікує, що Сенат вже наступного тижня почне розглядати нові санкції проти РФ.

Про це 30 травня заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва, передає телеканал «Ми — Україна».

Сенатор-демократ Річард Блюменталь додав, що рух законопроєкту про санкції не повʼязаний з реакцією чи діями Путіна. Водночас він сподівається, що для нього це буде сигналом. Грем додав, що не вірить у зацікавленість РФ у мирі.

Блюменталь додав, що також йдеться про мита у 500% для всіх, хто купує російську нафту, бензин чи нафтохімію. Зокрема, це стосується Китаю та Індії.

Ще раніше, коли Грем казав про «нищівні санкції» проти РФ, стало відомо про намір ввести тарифи на імпорт з країн, які купують російський природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації Росії.

Сьогодні сенатори приїхали до Києва, де зустрілися з Володимиром Зеленським, керівником ОП Андрієм Єрмаком та його заступниками.

«І я вдячний за ініціативу — двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили цей та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом», — написав Зеленський.

Позиція Трампа стосовно санкцій проти РФ

Агентство Reuters писало, що соратники Дональда Трампа тиснуть на нього, закликаючи підтримати санкції проти Росії.

Протягом кількох місяців свого президентства Трамп утримувався від нових санкцій проти Росії, адже вважав, що це може налагодити продуктивні стосунки з Путіним для завершення війни в Україні. І загалом він вважає санкції надмірно вживаним і часто неефективним інструментом, зазначало агентство.

За словами посадовців Білого дому, Трамп досі сподівається розвинути економічне партнерство з Росією. Він розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою, мовляв, вони можуть зруйнувати надії на припинення вогню у війні проти України. Однак, за словами його помічників, розчарування Трампа діями Путіна є щирим і зростає. Вони зазначають, що після нещодавніх руйнівних російських атак по Україні Трамп серйозно розглядає можливість ввести санкції проти РФ.

Американські посадовці вже підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, який включає заходи в банківському та енергетичному секторах. За їхніми словами, ці санкції вже готові — потрібна лише команда Трампа, щоб їх ввести.