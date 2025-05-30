Випускники-медики, які поїдуть працювати в села чи зону бойових дій, отримають 200 тисяч гривень
- Автор:
- Ольга Березюк
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Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, одноразова виплата передбачена для випускників інтернатури з 2025 року, які:
- закінчили підготовку за лікарською спеціальністю;
- уклали контракт на щонайменше 3 роки з державним або комунальним медзакладом у селі чи на території бойових дій;
- обрали посаду, яка була вакантною на момент подання документів і розміщена на Єдиному веб-порталі вакансій;
- працевлаштувались у заклад, де укомплектованість лікарських посад не перевищує 75%.
Гроші виплачуватимуться в порядку, який затвердить Міністерство охорони здоров’я.
Крім того, уряд вніс зміни до попередньої постанови № 524 і скасував норму про виплату прожиткового мінімуму у пʼятикратному розмірі, яка раніше діяла для випускників, що укладали трирічні контракти на роботу в селі чи селищах міського типу.