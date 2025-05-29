Братів Тейт звинуватили у зґвалтуванні та торгівлі людьми у Великій Британії

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Інфлюенсера Ендрю Тейта та його брата Трістана звинуватили у зґвалтуванні та ще низці злочинів у Великій Британії.

Про це пише Sky News.

Ендрю Тейт отримав 10 обвинувачень, серед яких зґвалтування, завдання тілесних ушкоджень, торгівля людьми та контроль над проституцією з метою отримання прибутку — щодо трьох жінок.

Його брат Трістан Тейт отримав 11 обвинувачень, пов’язаних з однією жінкою, включаючи зґвалтування, тілесні ушкодження та торгівлю людьми.

Ці обвинувачення були затверджені ще у січні 2024 року, але подробиці стали відомі лише зараз.

Поліція Бедфордширу видала міжнародний ордер на арешт братів Тейт. За даними слідства, злочини могли мати місце між 2012 і 2015 роками.

Брати Тейт також фігурують у окремій справі в Румунії — їх підозрюють у торгівлі неповнолітніми, статевих зносинах з неповнолітніми та відмиванні грошей.

Очікується, що їх екстрадують до Великої Британії після завершення судових процедур у Румунії.

Справа Тейтів

Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у твіттері про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.

Тейтів уперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом із братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один з районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, але й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.

У серпні 2024 року бухарестський суд відправив Ендрю Тейта під домашній арешт, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.

До січня 2025 року братам забороняли залишати Румунію, однак потім румунська влада раптово зняла обмеження. Financial Times писала, що цього вимагала адміністрація Дональда Трампа, якого активно підтримує Ендрю Тейт. У лютому брати Тейт вилетіли до США. Однак у Румунії заявили, що суд над Тейтами продовжиться і вони повинні будуть приїжджати на судові засідання. Після цього генпрокуратура Флориди почала кримінальне розслідування проти них.