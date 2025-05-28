Німеччина інвестує в оборону України ще майже €5 мільярдів

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Берлін спрямує ще приблизно €5 мільярдів на зброю, боєприпаси та супутниковий зв’язок для України. Кошти виділили зі вже схваленого Бундестагом бюджету.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Країна-союзник поставить українській армії додаткові пакети артилерійських боєприпасів, окрім вже запланованих на 2025 рік. Також Київ отримає наземне озброєння і стрілецьку зброю.

У присутності міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса очільник МО України Рустем Умєров і компанія Diehl підписали контракт на постачання Україні систем ППО і відповідних боєприпасів.

Також Німеччина профінансує ремонтні бази в Україні, що має зміцнити бойову спроможність Збройних сил. Для цього оборонні компанії обох країн створять спільне підприємство, йдеться у пресрелізі.

«Німеччина вже надала [Києву] фінансування значної частини супутникового зв’язку, що гарантує роботу системи на тривалий період. Також забезпечено безперервність української системи військового командного зв’язку», — додають у Міноборони ФРН.

Пісторіус пообіцяв Києву додаткову допомогу і в галузі медицини — зокрема, фінансування українського медичного обладнання.