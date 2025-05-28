Італійська мафія хоче втрутитися в зимову Олімпіаду-2026 і вербує молодь у соцмережах

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Мафіозні клани Італії відходять від політики «жорстоких воєн за території» між собою. Тепер вони обʼєднуються, щоб співпрацювати в галузях наркоторгівлі, проституції та відмивання грошей.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на щорічний звіт Національного антимафіозного агентства (DIA).

«Коза Ностра» та «Каморра» формують союзи як усередині країни, так і за кордоном. Водночас «Ндрангета», що базується в Калабрії, все більше зосереджується на контролі за державними інфраструктурними проєктами.

«Співіснування [кланів] сприяло виникненню синергії, яка з часом стала структурованою», — каже директор DIA Мікеле Карбоне. Ці структури, за його словами, «стали здатними поглинати конфлікти, напругу й тертя» між організаціями.

Публічні проєкти, що фінансуються Євросоюзом у межах післяковідного Фонду відновлення Італії, плани щодо будівництва великого мосту між Сицилією та материком, а також підготовка до зимових Олімпійських ігор 2026 року — усе це, йдеться в документі DIA, під загрозою мафіозного проникнення.

Будівельний сектор склав 38% усіх адміністративних антимафіозних заходів у 2024 році. Розслідування торкнулися 200 будівельних майданчиків для держпроєктів.

Агентство також відзначило технічну обізнаність мафії, що зростає: члени угруповань спілкуються зашифрованими каналами зв’язку, а контакт із в’язнями підтримують за допомогою дронів. А для відмивання грошей дедалі частіше використовують китайські підпільні банківські мережі.

Водночас кримінальні клани активно залучають до злочинної діяльності соціально вразливу молодь, формуючи так звані дитячі банди. Для цього вдаються до «демонстративних проявів сили» у соцмережах, пише Reuters.