У США вагітним жінкам і здоровим дітям більше не рекомендуватимуть вакцинуватися від COVID-19
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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У Сполучених Штатах вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Роберт Кеннеді — молодший.
«Суть у тому, що це — здоровий глузд і добра наука. Ми ще на крок ближче до виконання обіцянки [президента]: «Зробити Америку знову здоровою», — написав посадовець на своїй сторінці в X.
Кеннеді-молодший — відомий у США конспіролог і антивакцинатор. Він з 2005 року виступає проти вакцин і стверджує, що вони спричиняють аутизм у дітей. Під час пандемії коронавірусу Кеннеді називав вакцини способом заробітку для мільярдерів.
Перед голосуванням у Сенаті щодо затвердження кандидатури Кеннеді президент Дональд Трамп теж оприлюднив заяви, у яких ставив під сумнів статистику щодо аутизму.
«20 років тому аутизм траплявся в одного з 10 тисяч [дітей]. Зараз — в одного з 34. Вау! Щось явно не так. Нам потрібен Боббі!», — писав Трамп у соцмережі Truth Social.
Він також порушував цю тему під час засідань Кабміну, підтримуючи роботу Кеннеді. У грудні 2024 року Трамп заявив, що, на його думку, з вакцинами є «проблеми», повідомляло видання The Hill. Тоді президент натякнув, що його адміністрація може розслідувати вже спростований зв’язок між щепленнями й аутизмом.
- Раніше міністр охорони здоровʼя США опублікував світлини, на яких він разом з онуками купається в струмку Рок-Крік у Вашингтоні, округ Колумбія. Ця водойма сильно забруднена, адже слугує каналом для стічних вод.