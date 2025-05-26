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Зеленський призначив голів районних держадміністрацій Києва

Автор:
Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський підписав кілька розпоряджень, якими призначив нових очільників восьми районних адміністрацій Києва.

Про це свідчать розпорядження з номерами від № 66 до № 73. Ось повний перелік:

Усього в Києві десять адміністративних міських районів. Нових голів не призначали для Оболонського і Печерського районів. Там залишаються Кирило Фесик і Наталія Кондрашова відповідно.