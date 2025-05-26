Швеція виділить Україні €443 мільйони — це частина найбільшого пакету допомоги. На що витратять гроші
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Швеція виділила 4,8 мільярда шведських крон (орієнтовно €443 мільйони) на зміцнення обороноздатності України. Це частина найбільшого пакету допомоги Україні на $1,6 мільярда, про який оголосили наприкінці березня.
Про це йдеться на сайті шведського уряду.
З них понад 1 мільярд шведських крон (це орієнтовно €92 мільйони) спрямують на данську модель закупівель зброї в Україні. Також на ще понад 1 мільярд шведських крон куплять системи протиповітряної оборони та далекобійні безпілотники.
Ще 418 мільйонів шведських крон (понад €38 мільйонів) направлять на закупівлю бронетехніки — закупівлі очолює Данія.
Ще 550 мільйонів шведських крон (понад €50 мільйонів) Швеція виділила на чеську ініціативу закупівель боєприпасів. На подібну естонську ініціативу уряд Швеції надав трохи більше ніж 546 мільйонів шведських крон.
Також Швеція виділила кошти на наступні коаліції та ініціативи:
- У Коаліцію з розмінування Швеція направить 100 мільйонів шведських крон (орієнтовно €9 мільйонів). На виділені кошти закуплять обладнання для розмінування, наприклад мінні датчики, транспорт та засоби індивідуального захисту.
- У Коаліцію дронів направлять 300 мільйонів шведських крон (орієнтовно €27 мільйонів). Ці кошти профінансують закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів.
- Коаліція з безпеки на морі отримає 50 мільйонів шведських крон (орієнтовно €4 мільйони). За цей кошт навчатимуть особовий склад ВМС України в рамках операції Intercharge.
- Коаліція систем безпеки та управління ІТ на виділенні їй 30 мільйонів шведських крон (понад €2 мільйони) закупить обладнання для створення української системи управління «Дельта».