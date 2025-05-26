Німеччина зняла обмеження для України на дальність ударів по РФ

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Німеччина зняла обмеження для України на дальність ударів по Росії.

Про це написав канцлер країни Фрідріх Мерц.

«Ми зробимо все можливе, щоб продовжувати підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає жодних обмежень щодо дальності стрільби для зброї, яку ми постачаємо. Україна тепер також може захищатися, атакуючи військові позиції в Росії».

Ще у квітні Фрідріх Мерц підтвердив, що виступає за передачу українським військовим далекобійних ракет Taurus. На його думку, ціллю для ударів може стати сухопутне сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом — на півострові зберігається велика частина військових запасів для армії РФ.