Речник Повітряних сил: РФ модернізувала балістичні ракети. Які наслідки

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Російська армія модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М».

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ідеться про застосування радіолокаційних пасток — ракета може їх відстрілювати під час наближення до цілі. Через це системи Patriot можуть працювати менш ефективно.

Крім того, ракети тепер здатні не лише летіти по прямій траєкторії, але й маневрувати, що ускладнює системам Patriot розрахунок точки перехоплення. Ігнат наголосив, що ці чинники ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, але не унеможливлюють її.

«Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були вдосконалені на користь системи», — резюмував речник Повітряних сил.