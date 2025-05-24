Речник Повітряних сил: РФ модернізувала балістичні ракети. Які наслідки
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Російська армія модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М».
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, ідеться про застосування радіолокаційних пасток — ракета може їх відстрілювати під час наближення до цілі. Через це системи Patriot можуть працювати менш ефективно.
Крім того, ракети тепер здатні не лише летіти по прямій траєкторії, але й маневрувати, що ускладнює системам Patriot розрахунок точки перехоплення. Ігнат наголосив, що ці чинники ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, але не унеможливлюють її.
«Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були вдосконалені на користь системи», — резюмував речник Повітряних сил.
- Вночі проти 24 травня росіяни запустили 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN та 250 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ. Також постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.