У «Дії» тимчасово не працюватиме низка сервісів для водіїв. Що сталось

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З 24 до 27 травня у «Дії» тимчасово будуть недоступні деякі сервіси для водіїв.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Йдеться про такі послуги:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто.

Сервіси будуть недоступні, оскільки проводять технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиним державним реєстром транспортних засобів і Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.