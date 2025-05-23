У «Дії» тимчасово не працюватиме низка сервісів для водіїв. Що сталось
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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З 24 до 27 травня у «Дії» тимчасово будуть недоступні деякі сервіси для водіїв.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Йдеться про такі послуги:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто.
Сервіси будуть недоступні, оскільки проводять технічні роботи над двома електронними реєстрами — Єдиним державним реєстром транспортних засобів і Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
- 19 травня «Дія» анонсувала, що незабаром у сервісі зʼявиться ШІ-асистент. Він допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП — і скоро спілкуватиметься голосом.