Трамп вимагає, щоб Apple виготовляла свої iPhone в США — інакше введе мита

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Президент США Дональд Трамп вимагає від Apple, щоб вона виробляла й збирала iPhone безпосередньо на території Сполучених Штатів.

Про це він написав у своїй соцмережа Truth Social.

«Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані в Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде», — наголосив він.

Інакше Трамп пригрозив накласти на Apple щонайменше 25-відсоткові мита.