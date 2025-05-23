Трамп вимагає, щоб Apple виготовляла свої iPhone в США — інакше введе мита
- Автор:
- Ольга Березюк
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Президент США Дональд Трамп вимагає від Apple, щоб вона виробляла й збирала iPhone безпосередньо на території Сполучених Штатів.
Про це він написав у своїй соцмережа Truth Social.
«Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані в Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде», — наголосив він.
Інакше Трамп пригрозив накласти на Apple щонайменше 25-відсоткові мита.
- На початку квітня Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.
- Apple після цього перевезла 600 тонн iPhone з Індії до США, рятуючись від мит Трампа. Останнім часом компанія поступово переносила виробництва своїх смартфонів з Китаю до Індії, оскільки у КНР їх виготовляти ставало все ризикованіше.
- 12 квітня Трамп звільнив від мит смартфони, деякі комп’ютери та іншу електроніку.