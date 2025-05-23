Убивство працівників посольства Ізраїлю у США. Підозрюваному висунули звинувачення — йому може загрожувати смертна кара

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Міністерство юстиції США 22 травня офіційно висунуло звинувачення 31-річному Еліасу Родрігесу з Чикаго, якого підозрюють у вбивстві двох співробітників посольства Ізраїлю біля Єврейського музею в центрі Вашингтону 21 травня.

Про це пише The Guardian.

Тимчасова прокурор США у Вашингтоні Жанін Пірро назвала перелік звинувачень «початковим» — якщо зʼявлятимуться додаткові докази, його можуть розширити. Зараз же йдеться про два обвинувачення в убивстві першого ступеня — фігуранту закидають убивство із застосуванням вогнепальної зброї та використання зброї під час жорстокого злочину. За словами Пірро, це вбивство також розслідують як «злочин на ґрунті ненависті та злочин тероризму».

Сара Лінн Мілгрім і Ярон Ліщинський, які стали жертвами нападу біля Євройського музею у Вашингтоні.

Коли Родрігесу офіційно висунули звинувачення у Федеральному суді, суддя-магістрат Метью Шарбо повідомив, що його можуть засудити до смертної кари, якщо визнають винним у злочинах, в яких його звинувачують. На що тимчасова прокурор США у Вашингтоні Жанін Пірро сказала, що ще «занадто рано» говорити про те, чи вимагатимуть прокурори смертної кари, але додала, що це «справа, яка має право на смертну кару».

За словами посадовців, підозрюваний не перебував під наглядом спецслужб і до стрілянини не було жодних ознак загрози. Зброю, якою, ймовірно, користувався стрілець, вилучили. Як пише New York Times, її легально купили в Іллінойсі та офіційно привезли у Вашингтон.

На пресконференції в четвер, коли представника вашингтонського офісу ФБР Стіва Дженсена спитали, чи цілився підозрюваний у сам захід або в окремих людей, він відповів, що поки що це невідомо. Поліція зʼясовує, з якою метою підозрюваний приїхав до Вашингтона (ймовірно, по роботі) та як він дізнався про приватний захід у музеї, де згодом влаштував стрілянину, адже інформацію про нього публічно не поширювали.

У документах йдеться, що підозрюваний після арешту заявив поліції: «Я зробив це для Палестини, я зробив це для Гази». Директор ФБР Кеш Патель назвав убивство «актом терору» і «цілеспрямованим антисемітським насильством».

Прессекретарка Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп «засмучений та обурений» цим смертельним випадком і пообіцяла, що Міністерство юстиції США «притягне винного до відповідальності за всією суворістю закону». Вона сказала, що Трамп розмовляв з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Що передувало

Увечері 21 травня поблизу Єврейського музею у Вашингтоні чоловік застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю. Під час затримання підозрюваний скандував: «Вільна, вільна Палестина». Напад стався під час єврейського заходу, організованого Американським єврейським комітетом. Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер додав, що загиблі — це «молода пара, яка збиралася заручитися». Він розповів, щ жертвами стали Ярон Ліщинський, який виріс у Німеччині та Ізраїлі, і громадянка США з Канзасу Сара Мілгрім.