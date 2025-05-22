Продюсера Бардаша в Україні засудили до 10 років за підтримку російського вторгнення

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Вінницький міський суд заочно засудив співака, хореографа та продюсера Юрія Бардаша за пропаганду війни до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба суду не уточнює імені співака, але Укрінформ пише, що мова саме про Бардаша.

Суд встановив, що продюсер публічно висловлював українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

Зокрема, він давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також у соцмережах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Бардаша визнали винним за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 109 — публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу;

ч. 1, 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність;

ст. 436 — пропаганда війни;

ч. 1, 3 ст. 436-2 — виправдовування збройної агресії РФ.

Бардашу призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.