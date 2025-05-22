Колишній головний дизайнер Apple тепер в OpenAI — він вже працює над «найкрутішим технологічним пристроєм»
- Автор:
- Ольга Березюк
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Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв приєднується до команди компанії OpenAI, яка спеціалізується на штучному інтелектові.
Про це пише BBC.
OpenAI, розробник ChatGPT, купує стартап Айва під назвою LoveFrom за $6,5 мільярда доларів.
Керівник OpenAI Сем Альтман заявив, що він «у захваті» від співпраці з людиною, яку назвав «найкращим дизайнером у світі». Айв отримає «глибокі обов’язки в галузі дизайну та креативу» в межах компанії, йдеться в спільній заяві двох фірм.
Альтман зазначив, що з нетерпінням чекає можливості «спробувати створити нове покоління комп’ютерів на базі ШІ» разом із дизайнером.
Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту стрімко розвивалося в останні роки, і флагманом цього прогресу став ChatGPT. Однак створення нового обладнання на основі ШІ виявилося складнішим завданням — кілька останніх спроб не зацікавили споживачів.
Втім, Альтман висловив упевненість, що це партнерство зможе досягти успіху там, де інші зазнали поразки. Він розповів, що вже протестував прототип нового пристрою, створеного Айвом та його командою, і вважає його «найкрутішим технологічним пристроєм, який будь-коли бачив світ».
- Джоні Айв пропрацював в Apple 27 років, допомагаючи відродити компанію завдяки революційним продуктам, зокрема iPhone та iPod. Також він створив дизайн iMac у 1998 році та iPad у 2010 році. Він покинув компанію у 2019 році.
- Після новини про його співпрацю з OpenAI акції Apple впали більш ніж на 2%.