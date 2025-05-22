У monobank зʼявився власний електронний підпис. Як його створити
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
У цифровому банку monobank зʼявилася нова функція — користувачі можуть створювати електронні ключі monoКЕП, а також підписувати документи в застосунку.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Кваліфікований електронний підпис monoКЕП працює для бізнесів, ФОП і фізичних осіб. Щоб його оформити, потрібно:
- Для фізичних осіб: у меню «Особисті дані» обрати monoКЕП.
- Для бізнесу: у меню «Профіль», розділу ФОП або юрособи обрати monoКЕП.
А потім підтвердити згоду на створення monoКЕП, зробити селфі та встановити пароль. Послуга безкоштовна.
Кваліфікований електронний підпис юридично прирівнюється до власноручного підпису.