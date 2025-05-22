Адміністрація Трампа просить Верховний суд США заблокувати доступ до документів DOGE
- Автор:
- Ліза Бровко
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Адміністрація президента США Дональда Трампа просить Верховний суд скасувати постанову, яка зобовʼязує Департамент ефективності уряду Ілона Маска (DOGE) розкрити документи про свою діяльність.
Про це передає Reuters.
Окружний суддя США Крістофер Купер у Вашингтоні наказав DOGE передати деякі записи наглядовій організації «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні», наголошуючи на тому, що DOGE — урядове агентство, на яке поширюється дія федерального Закону про свободу інформації.
Суддя також зазначив, що «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні» мають право поставити деякі запитання виконувачці обовʼязків адміністратора DOGE Емі Глісон.
Раніше Федеральний апеляційний суд відмовився призупинити виконання наказу Крістофера Купера.
У зверненні до Верховного суду адвокат Джон Зауер заявив, що «надзвичайно широке і навʼязливе» розпорядження судді Купера відволіче DOGE від його місії — викорінення шахрайства, марнотратства та зловживань у федеральному уряді.
Він також назвав цю ухвалу «неприйнятним порушенням принципу поділу влади» та заявив, що уряд, імовірно, зможе довести, що DOGE (офіс у Білому домі) не підпадає під дію закону про свободу інформації, який дозволяє громадськості ознайомлюватися з урядовими документами.
- Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду. За півтора місяця роботи його очільник мільярдер Ілон Маск звільнив понад 30 тисяч федеральних працівників і закрив кілька урядових агентств, як-от USAID, яка боролася з бідністю та голодом у всьому світі та була суттєвим інструментом мʼякої сили США.
- Імовірно, Ілон Маск скоро піде з посади в DOGE. За даними видання Politico, Маск піде з посади, коли завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця». Такий статус діє лише 130 днів. У випадку Маска він спливе наприкінці травня — на початку червня 2025 року.