Рубіо не відповів, чи є Путін воєнним злочинцем. У 2017 році він сам запитував це у тодішнього кандидата на посаду Держсекретаря

Новини

Державний секретар США Марко Рубіо відмовився прямо назвати Путіна воєнним злочинцем. Йому поставили те саме запитання, яке він поставив у 2017 році тодішньому кандидату на посаду голови Держдепу.

Про це повідомляє Daily Beast.

Рубіо 21 травня виступав на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Палати представників. Демократ Білл Кітінг запитав його, чи вважає він лідера Кремля воєнним злочинцем.

«Ну, я думаю, можна розглядати деякі випадки, що там сталися, і цілком схарактеризувати їх як воєнні злочини, але наша мета — закінчити війну», — сказав на це Марко Рубіо.

«То він воєнний злочинець?» — перепитав Кітінг.

«Ми не можемо завершити війну, не поговоривши з паном Путіним», — відрізав держсекретар.

Білл Кітінг наполягав, що запитання «доволі просте», і проголосив його знову.

«Я намагаюся відповісти вам, пояснюючи, що ми хочемо завершити війну», — з роздратуванням сказав Рубіо.

Він зазначив, що це непросте запитання, і визнав, що воєнні злочини були скоєні. Але політик переконаний, що настане час для притягнення винних до відповідальності.

Вісім років тому, коли Марко Рубіо був сенатором, він поставив те саме запитання Рексу Тіллерсону — тодішньому кандидату президента Дональда Трампа на посаду держсекретаря — під час слухань щодо його призначення.

Коли той уникнув відповіді, Рубіо навів перелік воєнних злочинів, у яких звинувачували армію РФ у Сирії.

«Не має бути складно сказати, що армія Путіна вчиняла воєнні злочини в Алеппо, бо це ніколи не є прийнятним, ви ж погодитесь, коли військові цілеспрямовано атакують мирних жителів, а саме це там і відбувалося», — заявив тоді Рубіо.

На слуханнях 2017 року він висловив думку, що відмова прямо назвати Путіна воєнним злочинцем створює враження, ніби США турбують демократія і свобода лише тоді, коли їх не порушує хтось, хто їм потрібен. «Це неприпустимо», — наголосив він.