Трамп на зустрічі з президентом ПАР розповідав про «геноцид білих фермерів»

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі показав своєму південноафриканському колезі Сирілу Рамафосі відео про нібито «геноцид» білошкірих фермерів у Південно-Африканській Республіці.

Відео з їхньої пресконференції опублікував канал Fox News.

Трамп заявив, що має «тисячі історій» про так званий геноцид білих у ПАР, а після цього звернувся до своїх помічників із проханням приглушити світло в Овальному кабінеті та ввімкнути відео. Трамп стверджував, що на відео видно могили тисяч білих фермерів.

Згодом його опублікували на офіційному акаунті Білого дому у Facebook.

Під час перегляду Рамафоса час від часу кидав погляди на членів своєї делегації й посміхався. Зрештою він спитав у Трампа: «А вам сказали, де це знято? Хотів би дізнатися, де це, бо я такого ніколи не бачив».

Потім Трамп показав роздруковані копії статей, в яких, за його словами, зображено вбитих білих південноафриканців. Рамафоса відповів, що в Південній Африці існує злочинність, однак більшість жертв — темношкірі. Трамп перебив його, сказавши: «Фермери не темношкірі».

Трамп також стверджував, що в Південній Африці страчують білих фермерів після того, як у них забрали землю. Рамафоса відповів: «Це не так».

Що передувало

Під час першої каденції Дональд Трамп обіцяв розслідувати недоведені масові вбивства білих фермерів у Південній Африці та нібито насильницьке захоплення землі. Преторія тоді заявила, що Трамп дезінформований. Невідомо, чи займалася його адміністрація цим питанням.

У січні 2025 року президент ПАР Сиріл Рамафоса підписав закон, який полегшує державі експропріацію землі в суспільних інтересах. Це має на меті подолати расову нерівність у володінні територією — проблема досі актуальна після падіння апартеїду в 1994 році.

У лютому Трамп заявив, що ставить на паузу фінансування ПАР через закон про експропріацію.