У Британії викрили російську кіберкампанію проти організацій, які допомагали Україні

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Уряд Великої Британії разом із союзниками викрили кампанію зловмисної кіберактивності проти західних логістичних структур та технологічних компаній, які допомагали Україні. За цим стояла російська розвідка.

Про це йдеться на сайті Національного центру кібербезпеки Великої Британії.

За даними центру, кіберкампанію з 2022 року проводила військова частина 26165 ГРУ Росії. Зокрема, йдеться про атаки на організації, задіяні в координації, транспортуванні та наданні підтримки Україні, а також на структури у сферах оборони, ІТ-послуг, морських перевезень, аеропортів, портів і систем управління авіаційним рухом у кількох країнах-членах НАТО.

Хакери підрозділу 26165 — також відомі як APT28 або Fancy Bear — змогли отримати початковий доступ до мереж жертв, використовуючи комбінацію раніше відомих методів, зокрема підбір облікових даних, спірфішинг і експлуатацію дозволів на поштові скриньки Microsoft Exchange.

Вони також націлювались на камери з підключенням до інтернету на українських прикордонних пунктах і поблизу військових об’єктів, щоб відстежувати постачання допомоги в Україну.