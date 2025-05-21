Українські дрони атакували завод у Росії, який постачає продукцію виробникам ракет «Іскандер» і «Кинджал»

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У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими Сил оборони атакували Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

До цілі долетіли десять безпілотників. На заводі виникла пожежа. Деталі про наслідки удару ще уточнюють.

Болхівський завод напівпровідникових приладів виробляє напівпровідникові прилади, мікроелектроніку, силову електроніку, діоди та діодні збірки, мікросхеми для імпульсних джерел живлення, оптоелектронні комутатори, сервоприводи.

Він постачає цю продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ, які повʼязані з виробництвом, зокрема, літаків компанії «Сухой», ракет «Іскандер» і «Кинджал».

На завод наклали міжнародні санкції, однак він щороку він виробляє майже 3 мільйони приладів.