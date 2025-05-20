Велика Британія ввела нові санкції проти РФ. Хто потрапив під обмеження

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Велика Британія ввела нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили 100 обʼєктів з військового, енергетичного і фінансового секторів РФ, а також причетні до інформаційної війни Кремля проти України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У британські санкційні списки потрапили ланцюги постачання російських систем озброєння, включно з ракетами «Іскандер», і ще 18 суден з російського тіньового флоту.

Під британські санкції цього разу потрапили громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який закуповував кораблі для тіньового флоту Росії, і два російські капітани танкерів тіньового флоту.

Під обмеження потрапили й 46 фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції. Також британці додали до санкційного списку Санкт-Петербурзьку валютну біржу та Російське агентство зі страхування вкладів, що обслуговує російські банки.

Санкції ввели також проти 14 людей, які працюють в організації «Агентство соціального проєктування». Цю структуру фінансує Кремль, вона розповсюджує маніпулятивну або брехливу інформацію, щоб впливати на інші країни, зокрема підривати демократію, закон і незалежність України та інших держав.

Раніше Велика Британія вже карала керівників цієї організації, а тепер вводить санкції і проти працівників усіх інших рівнів — аби повністю зупинити її діяльність.

Велика Британія ввела нові санкції на тлі 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Також Британія разом з партнерами працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити прибутки, які фінансують війну.