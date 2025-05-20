ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії — він стосується її тіньового флоту

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Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який націлюється на майже 200 кораблів її тіньового флоту. Нові обмеження спрямовані також проти гібридних загроз від Росії та на захист прав людини.

Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Поки що повний перелік нових санкцій не опублікували. Однак раніше дипломатичні джерела в ЄС розповіли агентству Reuters, що пакет передбачає посилений експортний контроль на товари, які можуть бути переорієнтовані для потреб російської армії, а також на передові технології.

Крім того, санкції накладуть на понад 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема на п’ять — у Китаї. Нові заходи стосуватимуться також 31 компанії, що допомагає російській армії або бере участь в ухиленні від санкцій, із них 13 — за межами Росії.