Путіну все важче демонструвати росіянам, що війна йде успішно. Огляд матеріалів іноземних медіа 19 травня

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«Бабель»

Путіну довго вдавалось демонструвати росіянам, що війни, в які він ввʼязався, відбуваються переможно для Росії ― так було у випадку Чечні, де Росія воювала на початку путінського президентства, у Грузії в 2008-му, у Сирії 2015-го, в Україні 2014-го й 2022-го. Однак усі ці війни не те щоб насправді завершувались для росіян добре. Чечня залишилась у Росії за рахунок узурпації влади одним лояльним кланом, Грузія досі на роздоріжжі й не є територією однозначного російського впливу, присутність росіян у Сирії скорочується ― і, відповідно, вплив. Однак Грузія й Сирія відносно далеко ― невдачі там багатьох росіян не надто турбують. Від війни в Україні сховатись за відстанню не вийде ― а вона явно наближає росіян до поразки, запевняє у колонці для Foreign Policy Майкл Кіммедж, директор американського Вілсонівського центру.

Росіяни припускались у цій війні помилки за помилкою ― і продовжують хибити, запевняє Кіммедж. Перша помилка у тому, що після невдачі в «бліцкригу», коли росіянам не вдалося «розсікти» Україну з півночі на південь, вони не пере йшли в режим обмеженої кампанії, приміром на Донбасі. Активними обстрілами тилових міст Путін регулярно нагадує мільйонам українців, що росіяни ― жорстокий ворог, з яким необхідно воювати й іншого шляху немає.

Друга помилка ― в тому, що росіяни продовжують атакувати, а величезні жертви приносять мінімальний результат. Ідеться про сотні тисяч вбитих та поранених, а захоплені території вимірюються десятками, у кращому разі сотнями квадратних кілометрів. Жертв уже забагато для того, щоб росіянам сприймати цю війну як щось далеке.

Третя помилка Путіна, впевнений Кіммедж, у неспроможності скористатися прихильним ставленням Дональда Трампа на початку його президентства. Вимагаючи максимуму й продовжуючи засипати Україну ракетами й дронами, Росія «досягла» того, що Трамп, навпаки, охолов до неї й бачить у Путіні проблему. Також тепер він, напевно, розуміє, що росіяни хочуть його надурити. На початку цього року Путін міг би досягти чимало: домогтись припинення американської військової підтримки України, що призвело б до поступового віддалення від Києва принаймні частини європейських союзників. Також можна було б вбити глибший клин між США та Європою й досягти ще більшого, ніж контроль над Україною. Але через поспішність і ненажерливість Росії цього, принаймні наразі, не стається ― і Захід усвідомлює її прагнення й небезпечність.

«Цукрове збудження» економіки від вливання бюджетних грошей у військовий сектор завершилось, ціни на енергоносії через торгові війни Трампа й погіршення економічної ситуації в Китаї падають, мільйони мешканців Росії відчувають усе більші економічні проблеми. Якби це була оборонна війна, або якби в Росії був відкритий політичний режим і переважна більшість народу прагнула б цієї війни ― це одне питання. Але фокус із «Великою Вітчизняною» тут не повториш. «Гірша за загарбницьку війну для політичного режиму лише загарбницька війна, яка пішла не за планом», ― пише Кіммедж.

Найвірогідніша на даний момент перспектива для Путіна ― зафіксувати фактичну поразку щодо його первинних планів ― хоч усередині й старатимуться подати це як перемогу. Але питання щодо людських та економічних втрат у росіян лишатимуться ― і в диктатурі за всі провали, як і за перемоги, відповідати лише одній людині, підсумовує стаття.

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