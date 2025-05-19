Президентські вибори в Польщі: у другий тур виходять мер Варшави і президент Інституту нацпамʼяті

Новини

В неділю, 18 травня, в Польщі відбувся перший тур виборів президента. Станом на 7:30 понеділка Державна виборча комісія підрахувала голоси на 99,99% дільниць.

Про це повідомляють медіа Polsat News і Onet.

Попередньо, за представника провладної «Громадянської коаліції» Рафала Тшасковського проголосували 31,36% виборців. На другому місці — незалежний кандидат Кароль Навроцький з 29,54% голосів, його підтримувала партія «Право і справедливість».

Onet.pl

Екзит-поли демонструють, що голова політичного обʼєднання «Конфедерація» Славомір Менцен посів третє місце з результатом 14,8%. Він критикував ідею військової допомоги Україні, а з лютого 2025 року внесений до бази «Миротворець».

Отже, до другого туру президентських виборів у Польщі проходять проєвропейський мер Варшави Тшасковський та історик, очільник польського Інституту національної памʼяті Навроцький. Другий тур запланований на 1 червня.

Рафал Тшасковський — яку він має позицію стосовно війни

Рафал Тшасковський — кандидат у президенти Польщі від партії «Громадянська коаліція», яку очолює премʼєр-міністр Дональд Туск. Його позиція стосовно України полягає в тому, що Польща має і надалі підтримувати Київ, надавати військову допомогу. Також Тшасковський виступає за членство України в ЄС і НАТО.

Jacek Koslicki / Newspix.pl

«Військова підтримка України — у національних інтересах Польщі. Українці борються за нашу свободу, і в національних інтересах Польщі є те, щоб Україна мала належні гарантії безпеки. Натомість у наших відносинах з Україною потрібним є здоровий глузд», — казав він у бліц-інтерв’ю для Укрінформу.

Що Кароль Навроцький говорив про Україну

Кароль Навроцький позиціює себе як незалежний кандидат. Він критикує чинний уряд Польщі, виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі «несправедливо».

«Ми маємо право вимагати реалізації польського порядку денного в Україні», — заявляв він.

Instytut Pamięci Narodowej

Навроцький «розраховує на більшу присутність польських суб’єктів і компаній на українському ринку й тіснішу економічну співпрацю».

На початку року Кароль Навроцький казав, що не бачить майбутнього для України ані в Євросоюзі, ані в НАТО, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. Тоді його слова розкритикував премʼєр-міністр Дональд Туск.