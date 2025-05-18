У Харківському ТЦК зреагували на смерть чоловіка на їхній території

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Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зреагував на смерть чоловіка на їхній території. Там запевняють, що стосовно чоловіка не вчиняти протиправних дій.

Про це повідомила пресслужба.

Військові районного ТЦК і СП разом із співробітниками Національної поліції зупинили чоловіка, щоб перевірити його військово-облікові документи. У того при собі документів не було, також він відмовився надати інформацію про себе і поїхати до відділу поліції. Натомість громадянин погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП.

Як пишуть у пресслужбі, цього чоловіка знайшли мертвим увечері 12 травня на території ТЦК та СП. На місце викликали правоохоронців, які провели слідчі дії. Попередньо встановили, що чоловік випав з вікна коридору третього поверху будівлі і через це загинув.

«Командування і особовий склад ТЦК та СП надає максимальне сприяння проведенню розслідування для зʼясування всіх обставин», — зазначили в Харківському ОТЦК та СП.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «самогубство».