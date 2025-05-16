Прокурор МКС Карім Хан пішов у відпустку на час розслідування — його підозрюють у домаганнях до підлеглої

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Getty Images / «Бабель»

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан піде у відпустку на час розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про це повідомила пресслужба МКС у коментарі «Бабелю».

«16 травня 2025 року прокурор повідомив про своє рішення взяти відпустку до завершення процесу, що проводить Внутрішня наглядова служба ООН (OIOS). На період його відсутності керівництво Офісом прокурора здійснюватимуть заступники прокурора», — йдеться у відповіді.

Що передувало

Про звинувачення щодо Каріма Хана в сексуальних домаганнях стало відомо наприкінці жовтня 2024 року. Спочатку інформація про це зʼявилася в анонімному Х-акаунті ICC Leaks, згодом про це написали The Guardian та Associated Press.

У МКС є система внутрішньої інспекції — так званий Незалежний наглядовий механізм (ННМ), який щороку публікує звіт. У звіті за 2024 рік йдеться, що невказані співробітники суду повідомили, що високопоставлена виборна особа домагалася їхньої колеги. Медіа стверджують, що йдеться про Хана.

Жінка, яка повідомила про домагання, не захотіла, щоб ННМ починав розслідування, але згодом попросила Асамблею країн-членів МКС вивчити ситуацію. У травні 2025 року The Wall Street Journal опублікував фрагменти її свідчень для ООН.

Жінка, імені якої не називають, пропрацювала в МКС шість років, перш ніж долучитись до команди Хана у 2023-му. Вона стверджує, що його залицяння почалися невдовзі після цього, під час робочої поїздки в Лондон у березні 2023 року.

За її свідченнями, Хан неодноразово примушував її то сексуальних актів без згоди. Зрештою вона зізналася Хану, що має суїцидальні думки, після цього він залишив її у спокої на кілька тижнів, але згодом знову почав домагатися. Вона також заявила, що Хан ніколи не користувався презервативом.

За даними The Wall Street Journal, 8 і 9 травня Хана допитали в цій справі слідчі ООН. Сам Хан спростовує звинувачення. Він попросив голову ННМ розслідувати звинувачення і пообіцяв співпрацювати.