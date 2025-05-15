У «Резерв+» з’явилися нові відстрочки: хто може їх отримати

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Після оновлення в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки — для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення з результатом.

Крім цього, у «Резерв+» оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко додала, що на фінальній стадії поява в «Резерв+» ще двох сервісів. Перший — відображення даних про групу інвалідності. Другий — відображення причин порушення правил військового обліку. Раніше в застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.