Bloomberg: США запропонували відновити роботу Ради Росія — НАТО

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Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала відновити роботу Ради Росія — НАТО, яка фактично перестала функціонувати у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело.

За даними видання, цю ідею нещодавно додали до американського плану мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Цей план передбачає, що Сполучені Штати визнають контроль Росії над Кримом і скасують санкції, запроваджені проти Росії через війну. Водночас Україна отримає гарантії безпеки та можливість розвивати власні Збройні сили.