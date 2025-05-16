Як креативно й ефективно збирати донати: вийшов четвертий епізод «Збірного подкасту» ПриватБанк і Mastercard

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На YouTube вийшов уже четвертий епізод «Збірного подкасту» — проєкту ПриватБанку та Mastercard, який вони запустили для всіх, хто займається благодійністю і волонтерством.

Благодійні збори стали невід’ємною частиною життя українців. У «Збірному подкасті» відомі волонтери, фандрейзери та громадські діячі діляться власним досвідом і практичними порадами про те, як організовувати збори ефективно, і що допомагає підвищити довіру до благодійних ініціатив.

Головна героїня четвертого випуску — засновниця школи практичних комунікацій Bazilik School та волонтерка Марина Батуринець. У відео вона ділиться унікальною інформацією, як ефективно акумулювати кошти початківцям і дає прикладні поради щодо механіки зборів.

Батуринець підкреслила, що ставиться до волонтерства як до ще однієї своєї роботи: «Це дуже важливо, бо якщо ми хочемо говорити про якусь системність, тоді ти підходиш до цього як до роботи. Тоді ти присвячуєш цьому час, у тому числі час на вивчення всього, що є на ринку».

Окремо вона наголосила на важливості сторітелінгу під час організації зборів.

«Сторітелінг у зборах працює, коли ти можеш цей сторітелінг використовувати. І це можуть робити близькі військових, це можуть робити їхні друзі, це можуть робити самі військові. Тут порада номер 1 — бути чесними й розповідати як є. Коли ти перестаєш думати про якісь помилки, коли ти не хочеш канцеляризму додавати, а просто розповідаєш як є: «цей мій однокласник», або «це мій чоловік, «це моя подружка дитинства і вона бойова медикиня» — це звичайно спрацьовує», — каже Батуринець.